Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Balıkesir, Denizli, Antalya çevresinde sağanak; Hakkari çevresinde kar yağışı bekleniyor. İşte son tahminlere bölgelerimizde hava durumu ve illerimizde sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ KESİMLERDE SİS VE PUS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI YÜKSELİYOR
Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu.
KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu.
BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu.
EDİRNE: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İZMİR: 21, Parçalı bulutlu.
MANİSA: 19, Parçalı ve az bulutlu.
AFYONKARAHİSAR: 15, Parçalı ve az bulutlu.
DENİZLİ: 19, Parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA: 23, Parçalı, zamanla çok bulutlu.
ANTALYA: 19, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı.
HATAY: 18, Parçalı, zamanla çok bulutlu.
MERSİN: 22, Parçalı, zamanla çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu.
KAYSERİ: 12, Parçalı ve az bulutlu.
KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU: 17, Parçalı ve az bulutlu.
KASTAMONU: 15, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 15, Parçalı bulutlu.
TRABZON: 13, Parçalı bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM: 6, Parçalı bulutlu.
KARS: 5, Parçalı bulutlu.
MALATYA: 13, Parçalı bulutlu.
VAN: 6, Parçalı bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 15, Parçalı bulutlu.
GAZİANTEP: 15, Parçalı bulutlu.
SİİRT: 15, Parçalı bulutlu.
ŞANLIURFA: 18, Parçalı bulutlu.