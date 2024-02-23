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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE SİS VE PUS UYARISI Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve yer yer sis bekleniyor. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI YÜKSELİYOR Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu. KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu. BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu. EDİRNE: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

EGE Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. REKLAM İZMİR: 21, Parçalı bulutlu. MANİSA: 19, Parçalı ve az bulutlu. AFYONKARAHİSAR: 15, Parçalı ve az bulutlu. DENİZLİ: 19, Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA: 23, Parçalı, zamanla çok bulutlu. ANTALYA: 19, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı. HATAY: 18, Parçalı, zamanla çok bulutlu. MERSİN: 22, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu. ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve az bulutlu. KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu. REKLAM KAYSERİ: 12, Parçalı ve az bulutlu.

KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU: 17, Parçalı ve az bulutlu. KASTAMONU: 15, Parçalı ve az bulutlu. SAMSUN: 15, Parçalı bulutlu. TRABZON: 13, Parçalı bulutlu.

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM: 6, Parçalı bulutlu. KARS: 5, Parçalı bulutlu. MALATYA: 13, Parçalı bulutlu. VAN: 6, Parçalı bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM DİYARBAKIR: 15, Parçalı bulutlu. GAZİANTEP: 15, Parçalı bulutlu. SİİRT: 15, Parçalı bulutlu. ŞANLIURFA: 18, Parçalı bulutlu. Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı! Haberi Görüntüle