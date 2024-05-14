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        Haberler Televizyon Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs Show TV tv yayın akışı

        Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs Show TV tv yayın akışı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar yeni bölüm izleyiciyle Salı akşamları buluşuyor. Geçen hafta yayınlanmayan dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Bahar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? İşte 14 Mayıs Show TV tv yayın akışı ve Bahar 12.yeni bölüm tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:33
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        • 1

          Bahar yeni bölüm merakla bekleniyor. Salı akşamlarının fenomen dizisi Bahar 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hasfta Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır! Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır. Peki Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 14 Mayıs Show TV tv yayın akışı

        • 2

          BAHAR BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Bahar bu akşam yeni bölümüyle Show TV’de ekrana gelecek.

          14 MAYIS 2024 SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Güzel Günler

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Sandık Kokusu

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          05:30 Aziz İzle

        • 3

          BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır! Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır!

          Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır. Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutar..

          Timur bir yandan Selim'le uğraşırken bir yandan Aziz Uras'ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir...

        • 4

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
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