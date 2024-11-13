Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 24. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 24. bölümünde Bahar, Efsun'un düğün hazırlıkları için verdiği davette tüm ailesiyle bir araya geldi. Timur ve Evren gerilimi devam ederken, gece herkes için bir sürpriz hazırladı! Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 24. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, 12 Kasım 2024 Show TV Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…