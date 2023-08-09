Bağışıklığı güçlendiriyor, kalbi koruyor! Böyle tüketildiğinde mantar enfeksiyonlarını tedavi ediyor
Lezzetle dolu sarımsak, hemen hemen her şeye giden çeşnilerden biridir ve tıbbi özelliklerle doludur. Yemek severler için gerçek bir lezzetin başkahramanı. Ancak çoğu kişi, ister pizzada pişirilmiş, ister sosta sote edilmiş, ister et yemeği ile kavrulmuş veya güveçte doldurulmuş olsun, sarımsağı pişirir. Peki sarımsağı çiğ yemek, pişmiş haliyle aynı sağlık yararlarına sahip mi?
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Diyetisyen Laura Jeffers'a göre sarımsağı çiğ haliyle yemekten en fazla faydayı elde edersiniz. Ham formdaki bitki benzeri sebze, güçlü anti-inflamatuar, bağışıklığı güçlendirici ve kalp koruyucu özelliklere sahiptir.
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Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek ve akneye neden olan bakterileri öldürerek cildinizi iyileştirmek için bir DIY çare olarak kullanılabilir.
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WebMD'ye göre, bunun nedeni özellikle pişirilmediğinde harikalar yaratan sarımsak özelliği ile ilgili olabilir.
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ÇİĞ SARIMSAK, PİŞMİŞ SARIMSAKTAN DAHA SAĞLIKLIDIR
Allisin, sarımsakta bulunan ve çiğ sarımsağı dilimlediğinizde veya preste ezdiğinizde kendiniz de görmüş olabileceğiniz bir maddedir.
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Science Daily'de yer alan bilgiye göre antioksidan özellikleri göz önüne alındığında, sarımsağın belirgin şekilde güçlü kokusu ve tadının çoğundan sorumludur. Allicin antioksidan, sarımsağın sağlığa yararlı etkilerinden aslan payını üretir.
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Angewandte Chemie dergisinde yayınlanan 2009 tarihli bir araştırma, allisinin ayrışırken serbest radikallerle savaşan bir asit ürettiğini ve sarımsağın tıbbi faydalarına bağladığını buldu.
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Food and Chemical Toxicology'de yayınlanan 2013 tarihli bir araştırma, sarımsağın kısa süreli ısıtılmasının allisin konsantrasyonunu azalttığını ve bunun da hücrelerde anti-inflamatuar etkiler üretme kabiliyetinin düşmesine neden olduğunu gösterdi.
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Ham sarımsak, güçlü, işlevsel bir süper besindir. Ancak Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki Linus Pauling Enstitüsü'ne göre, allisin oluşumunu uygun şekilde katalize eden şey olduğundan, onu doğradığınızdan veya çiğnediğinizden emin olun.