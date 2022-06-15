Türkiye'nin en önemli milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın bulunduğu kentte, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, porsuk, kurt, vaşak, tavşan ve kızıl şahin gibi türler yaşıyor.
AA'nın haberine göre Mazgirt ilçesindeki Bağın Vadisi de orman varlığı, dağları ve su kaynakları ile yaban keçilerine yaşam alanı sunuyor. Nesli koruma altında bulunan yaban keçilerinin sayısı ise bu yıl dünyaya gelen yavrularla arttı.
Yaban keçilerinin vadideki yaşam alanlarını görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Hüseyin Narin, Tunceli'nin yaban hayatı varlığı açısından önemli olduğunu söyledi.
Yöre halkının çevreye ve yaban hayatına duyarlı olduğuna dikkati çeken Narin, "Burası bitki örtüsü, orman, vadiler ve su kaynaklarının bol olduğu bölge. Bağın Vadisi de sarp ve dik yamaçlara sahip olduğundan yaban keçilerinin çok sevdiği bir alan. Keçiler vadinin korunaklı olduğunu bildiği için burada çok güzel yaşam alanı oluşturmuş" dedi.
Hüseyin Narin, yavruların dünyaya gelmesiyle vadinin şenlendiğini belirterek, yaban keçilerini doğal yaşam alanlarında görüntülemekten mutluluk duyduğunu, canlıların varlığını devam ettirebilmesi için insanların doğaya sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.
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