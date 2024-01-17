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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'ye düşürülmesi vaadiyle ilgili olarak "Orta vadede hayata geçireceğiz. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:06
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        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'ye düşürülmesi vaadiyle ilgili konuştu. "Orta vadede hayata geçireceğiz" dedi.

        Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, "O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

        Işıkhan, ev kadınlarının emekli olabilmeleri için sağlanacak prim desteğinin de gündemlerinde olduğunu söyledi. "Orta vadede, madde madde ele alacağız inşallah" dedi. Bu yıl içinde olur mu sorusuna ise "Tamamen bütçe disiplinine bağlı" yanıtını verdi.

        İş Kanunuyla ilgili, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu koordinasyonunda yapılan çalışmadaki son duruma ilişkin Bakan Işıkhan, "Güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik" dedi.

        Çalışanların temel haklarının korunacağını, esnek ve uzaktan çalışma gibi yeni çalışma modellerini de kapsayacak bir çalışma olacağını belirtti.

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