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        Haberler Dünya BAE'den Türkiye'ye diplomatik tebrik | Dış Haberler

        BAE, Türkiye'yi Sudan'daki krizi çözmeye yönelik çabalarından ötürü tebrik etti

        Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Sudan'da süren krizi çözmeye yönelik hamlelerinden övgüyle söz ederek Türkiye ile Sudan konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:29 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:29
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        BAE'den Türkiye'ye diplomatik tebrik
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        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda Ankara ile işbirliği ve koordinasyon yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

        BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik çabalarından övgüyle söz edildi.

        Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bu çabalar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme, ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma konusundaki derin kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        BAE'nin Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için Türkiye'nin çabaları ve tüm diplomatik çabalar çerçevesinde işbirliği ve koordinasyona hazır olduğu ifade edildi.

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