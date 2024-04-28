BAE'den Kalkınma Yolu'na destek

REKLAM advertisement1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul’da bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Kalkınma Yolu ve iki ülke arasındaki iş birliğine dair atılacak adımları ele aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile Kalkınma Yolu Projesi’ni verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Irak ziyaretinde imzaladığımız dörtlü mutabakatın ardından BAEli mevkidaşım ile bir araya gelerek Kalkınma Yolu konusunda ülkelerimizin yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

REKLAM Türkiye’nin ve Birleşik Arap Emirliklerinin stratejik konumları gereği bu projeden daha üst seviyede verim elde etmesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Birleşik Arap Emirlikleri de Kalkınma Yolu Projesi’ni çok önemsiyor. Bu proje Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacak en ekonomik, en güvenli ve en verimli yol” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde geçtiğimiz günlerde Irak’ta Kalkınma Yolu projesine yönelik Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran ile birlikte 4'lü mutabakat imzaladıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu şu şekilde devam etti:

“Irak ile birlikte uzun zamandır proje ile ilgili görüşüyorduk. İmzaladığımız mutabakat ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da bu işin içerisine dahil oldu. Birleşik Arap Emirlikleri de hem bu projenin finansmanı hem yük temini hem de işletilmesi konusunda büyük katkılar sağlayacak. Bu anlamda mevkidaşım ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Katarlı mevkidaşlarım ile birlikte 4'lü bakanlar zirvesi yapacağız. Kalkınma Yolu projesinde güç birliğimizi sürdüreceğiz.” Görüşmede ayrıca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ulaştırma alanındaki işbirliklerini ve yeni iş imkanlarını ele aldıklarını da ifade eden Uraloğlu, “Mevkidaşım ile küresel ölçekte atacağımız adımlarla kazan kazan anlayışı çerçevesinde iş olanaklarını konuştuk. İki ülke arasında ekonomik ve ticari anlamda atılacak adımları, karşılıklı ticaretin çeşitlendirilmesi ve potansiyel iş birliklerini etraflıca ele aldık” dedi.