"İZLEDİM AMA OLMAMIŞ"

Kısa bir süre önce maç yaparken omzunu kıran ve ameliyat olan Hasan Can Kaya da "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, ne diyeceksiniz?” sorusuna; "Evet, çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim" yanıtını vermişti.

Veteran; İngilizce kökenli bir kelime olan ‘veteran’, genellikle askeri terminolojide kullanılıyor ve ‘kıdemli’, ‘tecrübeli’, ‘deneyimli’, ‘emektar’ anlamlarına geliyor. Veteran kelimesi aynı zamanda ‘emekli’ ve ‘ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam eden’ kişiler için de kullanılabiliyor.