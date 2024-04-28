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        Haberler Magazin Hülya Avşar'dan Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya'nın 'veteran komedyen' polemiğine yanıt - Magazin haberleri

        Hülya Avşar'dan 'veteran komedyen' polemiğine yanıt

        Geçtiğimiz günlerde birbirleri hakkında yorum yapan Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya, 'veteran komedyen' polemiğiyle gündeme gelmişti. Hülya Avşar, konuyla ilgili düşüncelerini dile getirerek; "Hiçbir komedyen veteran olmaz" ifadelerini kullandı. Şahan Göbakar da polemiğe dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:01
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'de objektiflere yansıdı. YouTube programı hakkında konuşan Avşar; "Şu an çok güzel gidiyor. Ben çok keyif alıyorum programı çekerken de yayınlanınca izlerken de... Bence güzel. Biraz daha rahat hissediyorum dijitalde de" dedi.

        • 2

          "BENİM KIZIM BANA YETİYOR"

          Hülya Avşar, basın mensuplarının "Tekrardan bir çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Benim kızım bana yetiyor. Onu çok seviyorum. Düşünmüyorum. Allah, olmayanlara nasip etsin inşallah" diye yanıt verdi.

        • 3

          "İKİSİ DE BİRBİRİNİ SEVİYOR DİYE BİLİYORUM"

          Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde birbirlerine atıfta bulunan Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya'nın 'veteran polemiği' hakkında da konuştu. Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Avşar; "Cem Yılmaz yapmaz . Bence hiçbir komedyen de veteran olmaz. Hasan Can da öyle dememiştir. Öyle demek istememiştir yani. Ben ikisi de birbirini seviyor diye biliyorum. Sosyal medyada öyle okuyordum" diyerek güldü.

        • 4

          KÜFÜRLÜ KONUŞMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

          Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde stand up gösterinde bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine; "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" dedi. Ardından da Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinerek göndermede bulundu.

        • 5

          "İZLEDİM AMA OLMAMIŞ"

          Kısa bir süre önce maç yaparken omzunu kıran ve ameliyat olan Hasan Can Kaya da "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, ne diyeceksiniz?” sorusuna; "Evet, çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim" yanıtını vermişti.

          Veteran; İngilizce kökenli bir kelime olan ‘veteran’, genellikle askeri terminolojide kullanılıyor ve ‘kıdemli’, ‘tecrübeli’, ‘deneyimli’, ‘emektar’ anlamlarına geliyor. Veteran kelimesi aynı zamanda ‘emekli’ ve ‘ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam eden’ kişiler için de kullanılabiliyor.

        • 6

          Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Hasan Can Kaya'ya destek verdi. Gökbakar, paylaşımına; "1 saat müsade edin, biraz gülüp geliyorum" notunu düşerek Hasan Can Kaya'yı etiketledi.

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