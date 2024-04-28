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        Haberler Dünya Çin'in güneyinde hortum etkili oldu: 5 kişi öldü!

        Çin'in güneyinde hortum etkili oldu: 5 kişi öldü!

        Çin'in güneyindeki Guangzhou kentini dolu ve hortum vurdu. Etkili olan hortum sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:57
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        Çin'de hortum felaketi!
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        Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde etkili olan hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

        Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra hortum meydana geldi.

        Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.

        Baiyun'da 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #çin
        #Hortum
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