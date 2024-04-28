Çin'in güneyinde hortum etkili oldu: 5 kişi öldü!
Çin'in güneyindeki Guangzhou kentini dolu ve hortum vurdu. Etkili olan hortum sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı
Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde etkili olan hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, Guangzhou'ya bağlı Baiyun ilçesinde öğleden sonra hortum meydana geldi.
Yetkililer, hortum sebebiyle 5 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını belirtti.
Baiyun'da 141 fabrika hasar görürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.