Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı

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Samsun'un Canik ilçesinde 3 gün önce cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

3 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN KAÇTI

DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.O.K.’nin (24), 3 gün önce cezaevinden kaçtığı bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı.

REKLAM BACANIN İÇİNDEN ÇATIYA ÇIKTI Şüphelinin Canik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, bulunduğu evi sardı. Polisleri gören hükümlü, bacanın içinden çatıya çıktı.

Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.