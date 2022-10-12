'Baba'da 'Emin Saruhanlı'dan şoke eden itiraf!

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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba', dün akşam 2. sezon 4. bölümüyle ekrana geldi. Kadir, Fazilet ile birlikte Emin'i hastaneye götürmek için yola çıktı. Yaşadıklarının etkisiyle ani bir kriz yaşayan Emin, ellerinden kaçmayı başardı. Büşra, Emin'i aradıkları süreçte yardımlarından dolayı İlhan'a teşekkür etmek için kapısını çaldı. Burada yeniden Begüm'le karşı karşıya geldi. Begüm, Büşra'ya Emin'i polislerin aradığını söyleyince gerilim yükseldi. Bu sırada İlhan, komiserden Emin hakkında yakalama kararı çıktığını öğrendi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Büşra, Kadir'e haber verdi.

Bu sırada Firuze'nin yardımıyla babasına yeniden ulaşan Kadir, hayatını derinden etkileyecek gerçeği öğrendi. Emin, birini öldürdüğünü oğluna itiraf etti. Seyirciyi şoke eden bu gelişmenin ardından gelecek bölümde neler olacağına dair heyecan arttı. 'Baba' 19. bölümüyle ABC1 20+'da 4.38 izlenme oranı (rating), 11.74 izlenme payı (share), AB'de 3.55 izlenme oranı (rating), 10.83 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.51 izlenme oranı (rating) 10.05 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 10 dakika, bölüm etiketi #hoşgeldin ise 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Usta oyuncu Haluk Bilginer izleyiciden övgü dolu yorumlar aldı ve sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte o anlar; İzlemek için tıklayınız EMİN SARUHANLI EVİNE GERİ DÖNDÜ Emin'i sağ salim bulan Kadir, babasını evine geri getirdi ancak Emin'in hali Saruhanlı Ailesi'ni derinden sarstı. Sokaklarda yaşadığı olaylara hastalığı da eklenen Emin, eski hayatına adapte olmakta zorlanırken Kadir dışında ailesindeki kimseyi hatırlamadı. Kadir'den Emin'in bulunduğunu duyan İlhan, bu sefer başka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Polislerin Emin'i arıyor olması İlhan'ı zor durumda bıraktı. Çöpköy'de otoritesi sarsılan Selahattin, insanlara ders vermek için çöp tesisinde bir arıza yaratarak işleri durdurdu. Emin evine geri dönüyor; İzlemek için tıklayınız

'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Polislerin Kadir'le konuştuğu sahnede Kadir'in babasının hala kayıp olduğunu söylemesi dikkat çekiyor. "Benim babam kimseyi öldürmez" sözleriyle Emin'i koruyan Kadir polisi şüphelendiriyor. 'Baba'nın 20. Bölüm Ön İzleme Sahnesi; Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. 'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de! 'EMİN SARUHANLI' NE YAPTI?