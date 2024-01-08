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        Haberler Ekonomi Girişimcilik B2Metric aldığı yatırım ile 3 kat büyüyecek - Girişimcilik Haberleri

        B2Metric aldığı yatırım ile 3 kat büyüyecek

        Markaların kullanıcı davranış verilerini yapay zekâ ve makine öğrenme teknolojileriyle anlamlandırarak, tahmine ve içgörülere dayalı eylem planları oluşturan B2Metric isimli girişim, Simya VC'nin liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 1.25 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turuna Simya VC'nin yanında Maxis Yenilikçi GSYF, Inveo Ventures, 100. Yıl Girişim Sermayesi, TT Ventures GSYF, Mindvest GSYF, Ethaum Venture Partners, Leap Investment ve Arman Erman katıldı. B2Metric'in aldığı bu yatırımla globale açılmayı ve satış gelirini 3 katına çıkarmayı hedeflediği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:40
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        Yapay zekâ destekli veri analitiği platformu olarak pazarlama ve büyüme, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri başarısı ve veri analitiği ekiplerine kullanıcı trendlerini, müşteri davranışlarını daha iyi anlama imkânı sunan B2Metric, Simya VC’nin liderliğinde gerçekleşen yatırım turunu 1.25 milyon dolar yatırım ile tamamladı.

        Mevcut yatırımcıları arasında TT Ventures GSYF ve Mindvest GSYF bulunan B2Metric’in yatırım turuna Simya VC’nin yanı sıra Maxis Yenilikçi GSYF, Inveo Ventures, 100. Yıl Girişim Sermayesi, TT Ventures GSYF, Mindvest GSYF, Ethaum Venture Partners, Leap Investment ve Arman Erman katıldı.

        Yapılan açıklamaya göre, yerli girişim B2Metric, telekomünikasyon, sigorta, finans, perakende, otomotiv ve diğer birçok sektörden şirketlerle iş birliği yaparak, sektöre özgü yapay zekâ çözümler sunuyor. B2Metric'in, aldığı yatırımla globalleşme adımlarını sıklaştırmayı ve satış gelirini 3 katına çıkarmayı amaçladığı kaydedildi.

        B2Metric Kurucu Ortağı ve CEO’su Murat Hacıoğlu, "B2Metric olarak büyüdüğümüz bu dönemde global açılımımızı desteklemek için 8 farklı yatırımcıyı bu turda arkamıza aldık. Bu yatırımla birlikte dünyanın en iyi müşteri kaybı önleme çözümünü sunma misyonumuza daha da yaklaştık. Aldığımız bu yatırım ve Simya VC'nin sağladığı katkılarla dünyanın en iyi hızlandırma programlarından biri olan Alchemist Hızlandırma Programı'na katılmaya hak kazandık. Bu program sayesinde ABD'nin farklı eyaletlerinde orta ölçekli kurumlar ve Seri A yatırım alan büyüme odaklı girişimlerin müşteri kaybını ve tahmin sorunlarını çözme fırsatını yakalayacağız. 2024'te yeni pazarlara açılmayı ve ABD pazarındaki etkimizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

        Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu da, "B2Metric gibi ileride teknolojinin yönünü belirleyecek girişimlere destek vererek, geleceğin inovasyonuna güç katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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