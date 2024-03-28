Aziz Nesin mizahı sinemada

6 farklı öyküsünden Tolga Örnek tarafından senaryolaştırılan 'Mucize Aynalar', Nesin Vakfı’nın 52'nci yılında Aziz Nesin mizahını günümüz sinemasına taşıyor.

Yakın bir geleceğin olasılıklarını gözler önüne seren ‘Mucize Aynalar’ın kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat yer alıyor.

Türk sinemasında ‘Zübük’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ve ‘Gol Kralı’ndan tam 54 yıl sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’ 5 Nisan’da seyirciyle buluşuyor.

Aziz Nesin’in 1972’de kurduğu Nesin Vakfı, eğitim olanaklarından yoksun ilkokul çağına girmemiş ya da yeni girmiş çocukları kabul eder. Nesin Vakfı, bünyesine aldığı çocukları bir aile gibi kucaklar, imkânları dahilinde her türlü fiziksel, eğitsel ve entellektüel ihtiyaçlarını karşılar.

Aziz Nesin, beş parasız bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve yaşadı. Parasız okullarda okudu ve bu nedenle kendini hep halkına borçlu saydı. Hayatı boyunca bu borcu ödemek üzere hareket etti. Nesin Vakfı’nı da bu borcu ödemenin bir başka yolu olarak gördü; bu yönüyle Nesin Vakfı bir nevi Aziz Nesin’in borç ödeme projelerinden biri.