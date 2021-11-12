Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizisi Aziz'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Dilruba, Aziz'e olan öfkesini haykırırken Aziz, Dilruba'yı aniden dudaklarından öpüyor. Bu anlara şahit olan Maksude'nin gördüklerini anlatıp anlatmayacağı merak konusu olurken Aziz ve Dilruba aşkında yaşanan gelişmeler izleyiciyi şaşırtamaya devam ediyor.
İşte Aziz'in 3. Bölüm Tanıtımı;
AZİZ'İN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Aziz'in ekrana gelen 2. bölümünde; Efnan'ın çaresizliğine kayıtsız kalamayan Aziz, onu evine getirdi. Dilruba ise Kınalı Kaya'da Aziz'i beklerken karşısında Adem'i buldu. Adem, eğer Aziz oraya gelirse onu öldürecekti. Dilruba, Aziz'i korumak için Adem'i kolundan vurarak beklenmeyen bir hamle yaptı. Adem'i vurduktan sonra Aziz'in yanına giden Dilruba, evde Efnan'ı görünce bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Aziz, her şeyi yeniden kurmak için harekete geçmeye karar verdi. Aziz Payidar olarak yeniden babasının işini kurmak için önce bankaya gitti ancak Fransız işgali altında olan Antakya'da onların onayı olmadan Aziz, kredi alamadı. Bunun üzerine şehrin beylerini yemeğe davet ederek iş için bir ortak arayışına girdi. Fransızların korkusundan kimse Aziz'in yemeğine katılmadı. Aziz, maddi ve manevi her şeyini kaybetmeye devam ederken Aziz'in babasının, ölmeden önce Aziz'e miras bıraktığı ortaya çıktı. Galip Bey, Pierre'le birlikte Aziz'den mallarını saklamaya karar verdi. Dilruba'nın Adem'i vurduğunu öğrenen Nigar Hala ve Maksude ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. İkisi de bu nişanın bozulacağından çok eminken Adem, Dilruba'dan ayrılmamaya ve her şeyi babasından saklamaya karar verdi. Dilruba, Aziz'den aşkına karşılık alamayınca Adem ile nişanlanmaya karar verdi. Diğer taraftan Efnan'ı kıskanan Dilruba, Efnan'ın köyüne gizlice haber gönderdi. Bunun üzerine Efnan'ın babası, Aziz Payidar'ın evine ulaşıp zorla Efnan'ı götürdü. Bu sırada Dilruba ile Adem'in nişan töreninde tüm taşlar yerinden oynadı. Kenan, Dilruba'nın Aziz'e kaçtığını ve Adem'i vurduğunu Galip Bey'e söyledi. Adem'in sakladığı büyük sırrı öğrenen Galip, sert tepkisini gösterdi ancak Aziz, tüm suçu üstüne aldı. Bunun üzerine Galip ve Aziz'in arasında gerilim yükseldi. Finalde Aziz, nişan töreninin ortasında şehirden gitmeyeceğini ve tüm düzeni değiştireceğini açıklayarak başta Pierre ve Galip Payidar olmak üzere herkese meydan okudu. Şimdi nefesler Aziz'in kararından sonra yaşanacaklar için tutuldu.
Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.
Aziz, yeni bölümüyle 19 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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