Aziz'in yeni bölüm tanıtımında gözyaşları içinde birinden kaçtığı görülen Efnan'ın elindeki kan lekelerinin merak uyandırdığı heyecan dolu tanıtımda Dilruba hamile olduğunu öğreniyor. Aziz, Dilruba konusunda Adem'i uyarırken sinirlerine hakim olamıyor. Aldığı haberle şoke olan Dilruba'nın elindeki ilaç şişesi dikkat çekerken, "Dilruba bebeğe zarar verecek mi?" sorusu akıllara geliyor.

AZİZ'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

En mutlu gününde kurşunların hedefi olan Aziz'e yardım etmek için herkes seferber olurken Hüseyin, Pierre'in zoruyla tetiği çektiğini itiraf etti. Durması için Kenan tarafından vurulan Hüseyin'in de durumu iyi değildi. Papaz Efendi'yi bir Türk gencine vurdurarak Türkleri, Milletler Cemiyeti'nin önünde kötü duruma düşürmek isteyen Pierre, bu şekilde bağımsızlığını da ilan edecekti. İşler istediği gibi gitmese de Hüseyin'in hayatını kaybetmesi Pierre'i şimdilik kurtardı. Aziz'in vurulmasıyla derin bir üzüntü yaşayan Dilruba, Aziz'in başında ona içini dökerken Adem'in kendisini dinlediğinden habersizdi. Dilruba'nın sözlerini düşündükçe zorlukla nefes alan Adem iyice kontrolden çıktı.

Durumu gittikçe ağırlaşan Aziz için gelen Agop Efendi, Aziz'e yardım edeceği sırada Fransızlar tarafından zorla götürüldü. Aziz'i ölüme terk eden Pierre'e hekimi bırakması için yalvaran Efnan, Delege'nin teklifiyle kulaklarına inanamadı. Pierre, hekimi bırakması karşılığında Efnan'la bir gece geçirmek istedi. Pierre'in teklifini kabul etmeyen Efnan, Aziz için başka bir doktorun geleceğini duyunca yeniden ümitlendi. Herkes Aziz'in yaşaması için dua ederken, Pierre hekimlere Aziz'i tedavi etmeleri için izin vermedi. Aziz'in yanından ayrılmayan gözü yaşlı Efnan, gelen doktorun da Fransızlar tarafından alıkonulduğunu duyunca isyan ederek Pierre'in karşısına çıkmaya karar verdi.

Bu sırada Aziz'in yokluğunu fırsat bilen Adem, onun öleceğini söyleyerek işçilerin hisselerini almaya çalıştı. Efnan, Aziz'i kurtarmak için canlı cenaze gibi Pierre'in evine giderken, serbest bırakılan doktorlar Aziz'i ameliyat etmeye başladı. Doktorlar uzun uğraşlar sonucu kurşunu çıkardı ancak Aziz'in durumu ciddiyetini koruyordu. Pierre ise istediği kıyafeti giydirdiği Efnan'ın resmini çizmeye başlamıştı. Sabaha kadar resimle uğraşan Pierre, genç kadını eski eşinin kıyafeti ve pozunun aynısıyla çizmişti. Korku içinde daha fazla dayanamayan Efnan, sakladığı mektup açacağını gittikçe kendisine yaklaşan Pierre'e doğrulttu. Nefeslerin tutulduğu bu sırada kendine gelen Aziz, "Efnan!" diyerek gözlerini açtı.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!