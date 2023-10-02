Az pişirdiği balık yüzünden et yiyen bakteriye yakalanan kadının dört uzvu birden kesildi

Laura'nın zorlayıcı sağlık durumunun üstüne; kabarık hastane faturası ve genç kadının biten sağlık izni her şeyi daha da çıkamaz sürükledi. Laura'nın arkadaşı Anna Messina tarafından GoFundMe'de bağış toplanmaya başladı ve şu ana kadar toplanan bağışlar 110 bin doları aştı.

Kaynak: NY Post