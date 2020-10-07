Beş çaylarının ve günlerin, vazgeçilmez lezzetlerinden biri ve tatlı krizini bastırmak için ilk akla gelen lezzetlerinden biri de kektir. Üstelik yapılışı da kolay. Az malzeme ile çok lezzetli bir kek yapmak için malzemeleriniz de hazırsa haydi mutfağa. Kolay gelsin.

Az Malzemeli Kolay Kek Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı toz şeker

2-2,5 bardak un

1 paket kabartma tozu

Susam

Az Malzemeli Kolay Kek Yapılışı:

Öncelikle kek kalıbını margarin ile yağlayalım.

Her tarafına susam serpip, bekletelim.

Bir kabın içine yumurtayı, sıvı yağı , toz şekeri ilave edelim.

Mikserle, en az 5 dakika çırpalım.

Daha sonra unu, kabartma tozunu ilave edelim.

Spatula yardımı ile karıştıralım.

Hazırladığımız karışımı, kek kalıbına dökelim.

Keki önceden ısıtılmış, 170° fırında 30-35 dakika pişirelim.

Dinlendirdikten sonra, kalıptan çıkarttığınız keki servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Keke kakao karıştırıp, kakaolu kek yapmak isterseniz, hazırladığımız karışımın bir kısmına, iki kaşık kakao ve iki kaşık kadar su ekleyip çırpalım ve kekin üzerine dökelim.

Bıçak yardımıyla alttan üste biraz karıştıralım.