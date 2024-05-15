Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba: Hastalığına kafa tuttu
Dün 84 yaşında hayata veda eden Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesine duygusal bir mesaj ile veda etti; "Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken... En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekâsı her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine..."
- 1
2017'de felç geçiren ve uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Ayten Gökçer, dün 84 yaşında hayatını kaybetti.
- 2
"ACI KAYBIMIZ"
Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin vefatını "Acı kaybımız... Merhum devlet sanatçısı, Prof. Dr. Cüneyt Gökçer'in eşi, Aslı Gökçer Oba'nın annesi, Kerem Oba'nın kayınvalidesi, Efe Rıza Zorlu ve Yonca Oba'nın anneannesi Ayten Gökçer 14.05.2024 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyurmuştu.
- 3
"EN YAKINLARIMIZI İNANDIRAMADIK"
Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, yeni bir paylaşımda bulunarak annesine duygusal bir mesaj ile veda etti.
Oba, yayımladığı mesajda "Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken. En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekâsı her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı. Kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Cansu'sunu, Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz" ifadelerine yer verdi.
-
- 4
Ayten Gökçer'in cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.
- 5
SON FOTOĞRAFI ANNELER GÜNÜ'NDEN
Aslı Gökçer Oba, Anneler Günü'nde annesi Ayten Gökçer ile çektirdiği bu fotoğrafını ise "Koynunda uyandım. Anne kokusu..." notuyla yayımlamıştı. Gökçer'in son fotoğrafını gören Melek Baykal da "Aslı'm, canım, nefesi yeter. Allah'ım sağlıklı ömür versin Ayten ablama. Mutlu olsun inşallah" yorumunu yapmıştı.