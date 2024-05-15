"EN YAKINLARIMIZI İNANDIRAMADIK"

Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, yeni bir paylaşımda bulunarak annesine duygusal bir mesaj ile veda etti.

Oba, yayımladığı mesajda "Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken. En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekâsı her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı. Kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Cansu'sunu, Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz" ifadelerine yer verdi.