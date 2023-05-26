Ayşecik cinayetinde 2 sanık hakkında yeni gelişme!

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'taki bir apartmanda 18 Haziran 2022 günü meydana gelen olayda, Fırat Işık (27) aynı evde yaşadığı ve abla dediği Ayşecik Dağıstanlı'yı (46), erkek arkadaşı Erdem İçoğlu (33) ile görünce göğsünden bıçakladı.

İddianamede; müşterek fail olduğu belirtilen 2 sanık, ilk duruşmada da ambulansın geç çağırılması konusunda birbirine suçladı. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına ise tutuklu 2 sanık, Ayşecik Dağıstanlı'nın kardeşi ile taraf avukatları katıldı.

İddianamede; Ayşegül Dağıstanlı'yı öldürenin Fırat Işık olduğu ikrarı ile sabit bulunduğu, ancak maktulün bıçaklandıktan sonra uzun süre can çekiştiği, şüpheliler Fırat Işık ile Erdem İçoğlu'nun maktulün uzun süre ölmesini beklediği, bu süreçte olaya ilişkin senaryo oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

Avukat Furkan Polat, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin müvekkili Fırat Işık için "akıl sağlığı zayıf" raporu verdiğini belirterek, diğer sanık Erdem İçoğlu'nun çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Avukat Polat, müvekkilinin sadece ilk bıçak darbesini vurduğunu, cinayetle ilgisi olmadığını, bu nedenle Fırat Işık'ın "kasten yaralama" suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" İSTENDİ

Fırat Işık

Avukat Polat ayrıca maktulün olay günü müvekkilinin kulağını tırmaladığını, bunun raporlarla da sabit olduğunu, bu nedenle Fırat Işık için "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını talep etti. Kendisine daha önce psikolojik tedavi görüp, görmediği sorulan Fırat Işık ise herhangi bir tedavi almadığını söyledi.

Dağıstanlı ailesinin avukatı Selim Mesut Atılgan ise Fırat Işık için verilen raporun çok muğlak olduğunu belirterek, Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor alınmasını istedi.