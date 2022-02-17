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Ayşecan Tatari kızının doktorundan gelen mesajı ifşa etti

2020'de kızı Müjgan'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu Ayşecan Tatari, bebeğini göz muayenesine götürdü. Tatari, sonrasında doktorun kendisine yanlışlıkla attığı mesajı paylaştı

17.02.2022 - 13:10 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile evlenmişti. Ekim 2020'de kızı Müjgan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Tatari, geçtiğimiz gün başından geçen bir olayı anlattı.

  • DOKTOR MESAJI YANLIŞ KİŞİYE ATTI

    Ayşecan Tatari, sosyal medyadan kızını göz muayenesi için götürdüğü doktorun kendisine yanlışlıkla attığı masajı paylaştı. Doktor, ünlü oyuncuya, "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum." ifadesini içeren mesaj gönderdi.

    Bu durum karşısında sinirlenen Ayşecan Tatari, "Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup, ağladı. Sonra da o günkü hastasıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıkla. Nasıl?" ifadelerini kullandı.

  • "OLAN ŞEY ÇOK TATSIZ"

    Ünlü oyuncu, daha sonra doktoru bağlı bulunduğu hastaneye şikayet etti. Süreci sevenleriyle paylaşan Tatari, şu mesajı yayınladı:

    Mesajlarınızdan sonra bir bilgilendirme yapmak istedim. Hastaneden dün akşam aradılar. Konuyu çok ciddiye alıyorlar çünkü kişisel verilerin korunmasın ve hasta gizliliğine aykırı bu olanlar. Bir ihlal var. Hastanenin kendi içinde bir süreç olacak sanırım. Ben de resmi kayıtlarda olması için gerekli kurumlara şikayette bulunacağım. Olan şey çok tatsız, umarım bunun konuşulması, gündeme gelmesi ileride olabilecek bazı hadiselerin önüne geçer. Hepimizin güvenmek istediği kurumlara güvenerek yaşayabildiği bir hayatta yaşamak dileğiyle...

  • BAĞIRSAK GEÇİRGENLİĞİ NEDENİYLE SIKINTILI GÜNLER YAŞAMIŞTI

    Öte yandan annelik tecrübelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Ayşecan Tatari, geçtiğimiz aylarda da kızının bağırsak geçirgenliğiyle ilgili sıkıntılı günler yaşadığını açıklamıştı. Özel bir diyetle beslenmesi gereken bebeği için yiyecekleri ince eleyip, sık dokuduğunu belirten Tatari, ailesiyle birlikte gittiği bir restoranda başından geçen olayı anlatmıştı.

  • "DELİRECEĞİM!"

    Ünlü oyuncu, konuyla ilgili hassasiyetini çalışanlara ve şefe anlatmasına rağmen yaşadığı sorunu şu sözlerle dile getirmişti:
     
    Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz, gluten, domates, biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın...

    Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp, "Kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?" dedim. "Hayır." dedikten 2 dakika sonra gelip "Evet, 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış..." diyor. Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz! 

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