"DELİRECEĞİM!"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili hassasiyetini çalışanlara ve şefe anlatmasına rağmen yaşadığı sorunu şu sözlerle dile getirmişti:



Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz, gluten, domates, biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın...

Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp, "Kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?" dedim. "Hayır." dedikten 2 dakika sonra gelip "Evet, 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış..." diyor. Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!