Ayşe Türemiş'in'Eve Dönüş' sergisi açıldı

Ayşe Türemiş'in ortak hafızamızda yer etmiş sedir, avlu, hayat gibi günümüzün modern yaşantısında kaybolmaya yüz tutmuş unsurları resmettiği “Eve Dönüş” adlı sergisi, 19 Haziran’a kadar Şule Gazioğlu Art & Design’da sanatseverlerle buluşuyor.
Tarihten ilham alan, köklü ve eklektik bir tasarım anlayışını benimseyen Şule Gazioğlu Art & Design, unutulmaya yüz tutmuş kent değerlerini mimari suluboya tekniğini kullanarak hafızaya alan Ayşe Türemiş’in “Eve Dönüş” sergisine ev sahipliği yapıyor.
Ayşe Türemiş, bugüne dek mimari belleğimizin dış mekanlarına, fasat, kapı, sokak gibi konulara yönelttiği bakışını "Eve Dönüş / Back Home" olarak adlandırdığı yeni iç mekân serisinde bu kez iç mekanlara yöneltiyor.
“Eve Dönüş” serisi, ev ve yuva kavramının yakın coğrafyamızda nasıl şekillendiğine dair görsel unsurları arıyor. Ortak hafızamızda yer etmiş, ana kucağına benzer sedir, içinde koşturduğumuz avlu, ocak, yüklük, hayat gibi günümüzün modern yaşantısında unuttuğumuz unsurları hatırlıyor.
İstanbul’un mimari ve kültürel hazinelerini suluboya tekniğiyle kayıt altına almayı amaçlayan sanatçı Ayşe Türemiş, sergine, modernleşen şehirlerde evlerin unutulmaya yüz tutmuş detaylarını suluboyanın etkileyici ışık ve renk oyunlarıyla tekrar gün yüzüne çıkarıyor.
Renkli ve zengin bir mimari kültüre dair değerli bir arşiv çalışması oluşturan Ayşe Türemiş, eserlerinde idealize edilmiş tasvirler yerine, taze bir bakış açısıyla karşımıza çıkıyor. Geleneksel ev yaşamını çağdaş ve rafine bir perspektiften gözlemleyerek kâğıda döküyor. Bu çerçevede, çalışmalarında, mimari detayları, yapıların dönem ve üslup özelliklerini, kullanılan malzemenin dokularını tüm doğallığıyla ortaya koymaya çalışan bir yaklaşım sergiliyor. Gerçekçi olduğu kadar uçucu bir atmosferin yer aldığı çalışmalarında, yalın bir renk skalası kullanarak, sanat dilini ışık ve gölge manevralarıyla ortaya koyuyor.
Kont Ostrorog Yalısı gibi İstanbul’un sembolik yapılarının, iç mekanların unsurlarının, suluboyanın büyüleyici dokusunda hayat bulduğu sergi, 19 Haziran 2022 tarihine kadar 11:00 – 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
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