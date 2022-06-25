Hayranlık uyandırdı 0:00 / 0:00

15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl, Salzburg Havalimanı Amedeus Terminali’nde düzenlenen büyük final konserinde müzikseverlerle buluştu. Ağırgöl, dinleyenleri kendine hayran bıraktı

HABERTURK.COM

Dünyanın en prestijli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi Pre-College Piyano Bölümü ile Salzburg Mozart Musikgymnasium öğrencisi olan 15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl, Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmoni Orkestrası ile sahneye çıkan tek piyanist olarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Ailesinin desteğiyle henüz 4 yaşında katıldığı müzik atölyesinde piyano ile tanışan, 12 yaşında ise dünyanın en önemli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi’nin üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Pre-College piyano bölümüne kabul edilen Ağırgöl, 24 Haziran akşamı Salzburg Havalimanı Amedeus Terminali’nde düzenlenen büyük final konserinde müzikseverlerle buluştu. Salzburg’daki müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde genç piyanist, herkesi kendine hayran bıraktı.