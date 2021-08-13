"Sor Gel' insanın libidosunu arttırıyor"

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Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, 3 Eylül'de sevenleriyle buluşturacağı "Sor Gel" adlı şarkısının klip çekiminde görüntülendi. Kasımpaşa sokaklarında çekilen klip öncesi gazetecilerle sohbet eden Aydın, "Çok heyecanlıyım, yaklaşık 1 senedir bu şarkı için çalışıyoruz. Çok sevileceğine eminim. Sıcak bir şarkı, insanın libidosunu arttırıyor." dedi.

Klip çekimi sonrası, destek olmak için yangın bölgelerine gideceğini söyleyen Aynur Aydın, "Günlerce ağladım, çok üzüldüm. Elimden gelen yardımı yapıyorum. İnsanlar kadar hayvanların da canının yanması bizi yıktı. Sokak hayvanlarına mamalar gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.