"Çıplak fotoğraf göndermedim"

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Şarkıcı Aynur Aydın (36), Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Normalleştiremediklerimizden Misiniz?” serisinin konuğu oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Aydın, samimi açıklamalarda bulundu.

"BİZDEN DÜNYA STARI ÇIKMAZ"

Aynur Aydın, doğup büyüdüğü Almanya’dan Türkiye'ye geliş hikayesini de dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Biraz romantik bir düşüncem vardı, topraklarıma geri dönmek gibi... Çocukken Türk olduğum için hep ötekileştirildim. ‘Özüme dönersem daha mutlu olurum’ diye düşündüm. O zamanlar yaptığım müzik Türkiye’de çok üretilmiyordu. Aklımda burada başlayıp, dünya starı olmak vardı. Türkiye’den dünya starı çıkarmadık, çıkaracağımızı da düşünmüyorum. Belki marjinal bir gruptan çıkar. Alternatif müzik yapan birilerinden... Mabel Matiz gibi... Pop dünyamızda zor. Bizim her şeyimiz onların kötü versiyonu." dedi.

"YALNIZ OLMAKTAN KORKMAM"

"Sevgilinizden ayrıldınız ve daha iyisini bulamadınız. Ona geri döner misiniz?” sorusuna yanıt veren Aydın, "Biz ne kötüleri sevdik. İnsanoğlunda illa çift olma baskısı var. Yalnız olmaktan korkmam." dedi.

"ÇOK SAYGISIZCA!"

Aynur Aydın, sevgilisinin telefonuna gizlice bakmanın normal olmadığını da sözlerine ekledi. Konuyla alakalı konuşan Aydın, "Telefona bakmak çok saygısızca. Eski sevgililerime çok yaptım ama belli bir yaştan sonra olgunluğa eriştim. Yaşlanmak güzel bir şeymiş, 20’li yaşlar çok zormuş. İnsanların bize dayattığı şekilde yaşamak istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERMEDİM"

Ünlü isim, sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin normal olacağını da dile getirdi. Aynur Aydın, "Ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye... Çevremde yapan çok." şeklinde konuştu.