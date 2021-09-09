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Aynur Aydın: Asla evlenmeyeceğim! - Magazin haberleri

Aynur Aydın: Asla evlenmeyeceğim!

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Aynur Aydın, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan çok fazla evlilik teklifi aldığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı

09.09.2021 - 07:37 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Etiler'teki bir restoranda görüntülendi. Kolej kıyafetini anımsatan tarzıyla dikkat çeken Aydın, "Malum okullar da yeni açıldı. İçimden böyle giyinmek geldi." dedi.

  • "ASLA EVLENMEYECEĞİM"

    Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aynur Aydın, "Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum. Evlenme kararı alabilmem için çok farklı hissetmem lazım. Bakalım, yaşayıp göreceğiz..." şeklinde konuştu.

  • "İNANILMAZ MUTLUYUM"

    Yeni şarkısı "Sor Gel" hakkında da konuşan şarkıcı, "Çok güzel tepkiler alıyorum. Üç günde 1 milyon dinlenmeyi geçtik. İnanılmaz mutluyum." dedi.

  • "SEVGİLİLERİMİ SAKLAMAYI BAŞARDIM"

    Öte yandan hakkında bilinmeyenlerini anlatan Aydın, Twitter sayesinde genç kuşakla arasında güçlü bir bağ olduğunu söylemişti.

    "Z kuşağı beni ünlü yaptı." diyen 35 yaşındaki şarkıcı, özel hayatı hakkında da konuştu. Aynur Aydın, "Sizi hiç sevgilinizle göremedik. Sektöre girdiğinizden beri hiç sevgiliniz olmadı mı, yoksa saklamayı mı iyi başardınız?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

    16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım. 'Hiç sevgilin olmadı mı?' dersen, bence saklamayı iyi başardım.

  • "KENDİMİ ÇOK SEVİYORUM"

    Aydın, ayrıca, "Her insanın başına haksızlıklar geliyor... Benim de çok geldi ama ben ne zaman kurban psikolojisinden çıktım, o zaman daha başarılı oldum. Kendimi çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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