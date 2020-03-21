Aynı anda iki müşteri kabul edecek - haberler

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Toyota, Türkiye’deki tüm bayilerinde koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla “randevulu çalışma sistemine” geçtiğini bildirildi.

Buna göre, bayilerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi, satış ve servis ekiplerinin farklı gruplara ayrılmasıyla, bayi çalışanlarının günlük çalışma saatleri de yarıya indirildi.

Toyota’nın Türkiye’ye yayılmış 59 bayisinde devreye alınan sisteme göre showroom ve servis kabul alanlarına aynı anda en fazla 2 müşteri kabul edileceği ve müşteriler arasında en az 1 metrelik mesafenin korunmasına dikkat edileceği kaydedildi.

Bayilerde gerçekleştirilecek işlemler sırasında tüm araçların periyodik olarak dezenfekte işleminden geçeceği ve çalışanlar ile müşteriler arasında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunacağı da belirtildi.