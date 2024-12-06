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        'Ayna' DasDas'ta seyirciyle buluşuyor

        DasDas, Aralık ayında Titus Kompleks, Ayna, Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım gibi tiyatro oyunlarına, stand-up gösterilerine ve Son Feci Bisiklet ile mor ve ötesi'nin akustik konserine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:59
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        'Ayna' DasDas'ta seyirciyle buluşuyor
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        DasDas Aralık ayında tiyatroseverlerin yanı sıra programında yer alan konserlerle müzikseverleri de ağırlamaya hazırlanıyor. İlk olarak alternatif rock müziğin kendine has gruplarında Son Feci Bisiklet DasDas’ta 7 Aralık akşamı sevenleriyle buluşuyor.

        Kendi oyunlarının yanı sıra birçok ekibi sahnesinde ağırlayan DasDas, Aralık ayında da birçok misafir oyuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Will Eno’nun yazdığı, yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in yaptığı, Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansı ‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’ 12 Aralık akşamı yeniden DasDas Açık Sahne’ye konuk olacak.

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        DasDas’ın ödüllü prodüksiyonu ‘Titus Kompleks’ büyük bir ilgiyle Aralık ayında da devam ediyor. Shakespeare’in aynı adlı unutulmaz eserinden farklı bir uyarlamayla sahnelenen, izleyenlere adeta bir sinema filmi hissi veren oyun 10-11-21-22 Aralık tarihlerinde DasDas’ta izlenebilecek. Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarladığı ‘Titus Kompleks’in yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin kollektif çalışmayla ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer alıyor.

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        Stand-up gösterileri DasDas’ta Aralık ayında da sevilen isimlerle devam ediyor. Sarp Apak, Özge Özel, Baturay Özdemir, Berk Karan, Melikşah Altuntaş, Bengi Apak ve komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı TuzBiber ekibi Aralık ayı boyunca DasDas’ta eğlence dolu saatler sunuyor.

        DasDas’ın bu sezonki yeni prodüksiyonu, İngiliz yazar Sam Holcroft’un ünlü oyunu ‘Ayna’ Kasım’da da sahnelenmeye devam ediyor. İlham Yazar’ın yönetmenliğinde oyun içinde bir oyunun anlatıldığı ‘Ayna’, 14 ve 21 Aralık tarihlerinde aynı gün iki ayrı temsille izleyicilerle buluşacak. Büyük beğeni toplayan oyunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel ve Serhat Barış rol alıyor.

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        DasDas Kasım ayında unutulmaz bir müzik programı sunuyor. Türkiye’nin önde gelen alternatif rock gruplarından mor ve ötesi, akustik projesiyle 16 ve 17 Aralık akşamları DasDas’ta sevenleriyle buluşuyor. 16 Aralık konser biletleri çıktığı gibi tükenirken 17 Aralık akşamının kalan son biletlerinin satışı devam ediyor.

        Murat Menteş’in aynı isimli romanından uyarlanan ‘Dublörün Dilemması’, 24 ve 25 Aralık’ta DasDas Açık Sahne’ye konuk oluyor. Nuh Tufan isimli karakterin başından geçen absürd ve trajikomik bir öyküyü konu edildiği oyunun yönetmenliğini ve uyarlamasını Sercan Özinan yaparken oyuncu kadrosunda Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Ediz Akşehir ve Tekin Ezgütekin yer alıyor.

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        #Mor ve Ötesi
        #dasdas
        #ayna
        #tiyatro
        #Titus Kompleks
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