Tekrar söylüyorum, ben bu denklemin içinde zaten yokum. Söylediğim sözlerin bir anlamı var, oturacağı, gideceği yer var. Ya da arkası var. Bütün hatalarıma rağmen dikkat ettim. Ama bu cümlenin doğru olması için hemen sağlamasının olması lazım. 100'lerce isim geçerken, Aykut Kocaman'ın ismi geçmiyorsa... Ama bu kadar 100'lerce isim aranıyorsa, bu da bir hataysa, buradan yola çıkarak söylüyorum, samimiyet sorgulaması yapıyorum sadece. Eğer böyleyse bir hata düzeltmenin olması lazım. Bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum."