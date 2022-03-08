Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

AA

Aydın Efeler'de Semih Akgün Gök'ün kullandığı 09 FE 807 hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yolcu Yıldırım idaresindeki 09 JE 518 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile İbrahim Aydoğmuş, Güneş Yılmaz ile Ayşegül Yıldırım yaralandı.

AA'nın haberine göre; Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 61 yaşındaki Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.