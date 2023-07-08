Aydın'da otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

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Aydın’ın Germencik İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Taşdemir (68) yönetimindeki otomobil, Neşetiye Mahallesi'nde Mustafa Lop (59) idaresindeki traktörle çarpışıp savrularak yol dışına çıktı.

Fotoğraf: İHA

AA'nın habeine göre; kazada her iki aracın sürücülerinin yanı sıra otomobildeki Emine (44), Ayla (14) ve Arda Akman (12) ile Yadigar Taşdemir (61) yaralandı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa Lop'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.