Aydın'da otomobil traktörle çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Aydın Germencik'te traktör ile çarpışan otomobilin yoldan çıktığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Aydın’ın Germencik İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Taşdemir (68) yönetimindeki otomobil, Neşetiye Mahallesi'nde Mustafa Lop (59) idaresindeki traktörle çarpışıp savrularak yol dışına çıktı.Fotoğraf: İHA
AA'nın habeine göre; kazada her iki aracın sürücülerinin yanı sıra otomobildeki Emine (44), Ayla (14) ve Arda Akman (12) ile Yadigar Taşdemir (61) yaralandı.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa Lop'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.