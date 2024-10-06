Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
Giriş: 06.10.2024 - 01:25 Güncelleme: 06.10.2024 - 01:25
T.E'nin kullandığı hafif ticari araç, Ömerbeyli mevkisinde Halil İbrahim Taşdemir'in kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Asuman Esen hayatını kaybetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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