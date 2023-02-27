Aralarında 'Ölürayak' ve 'Tek Başına'nın bulunduğu birçok dizinin yönetmen koltuğuna oturan Aydın Bağardı, 64 yaşında hayatını kaybetti. Bağardı'nın vefat haberini eşi duyurdu.

Aydın Bağardı, en son 2017'de yayınlanan 'Osmanlı'dan Günümüze Hamallar' belgeselinin yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlenmişti.

Yönetmenliğe 1991 yapımı 'Ölürayak' filmiyle adım atan Bağardı, çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesele de imza atmıştı.

Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bağardı, 'Tohum ve Toprak', 'Kartallar Yüksek Uçar' ve 'Dudaktan Kalbe' gibi dizilerde yönetmen yardımcısı olarak görev yapmıştı.