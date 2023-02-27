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Aydın Bağardı yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda eden yönetmen Aydın Bağardı'nın yarın Bilecik'te defnedileceği öğrenildi

Giriş: 27.02.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın Bağardı yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri
AA

Aralarında 'Ölürayak' ve 'Tek Başına'nın bulunduğu birçok dizinin yönetmen koltuğuna oturan Aydın Bağardı, 64 yaşında hayatını kaybetti. Bağardı'nın vefat haberini eşi duyurdu.

Aydın Bağardı'nın yanlış teşhis sonucu böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bağardı'nın yarın Bilecik'te son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

AYDIN BAĞARDI HAKKINDA

Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bağardı, 'Tohum ve Toprak', 'Kartallar Yüksek Uçar' ve 'Dudaktan Kalbe' gibi dizilerde yönetmen yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Yönetmenliğe 1991 yapımı 'Ölürayak' filmiyle adım atan Bağardı, çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesele de imza atmıştı.

Aydın Bağardı, en son 2017'de yayınlanan 'Osmanlı'dan Günümüze Hamallar' belgeselinin yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlenmişti.

Fotoğraflar: İHA

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