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Şarkıcı Aydilge ve müzisyen eşi Utku Barış Andaç, koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini karantinaya alarak gerekli izolasyon kurallarına uyamaya devam ediyor.

Şarkıcının eşinin doğum günü koronavirüs salgınına denk gelince çift, evlerinde mini bir kutlama yaptı.

PASTA YERİNE PİZZA ÜFLEDİ

Keman sanatçısı, pasta yerine pizza yiyerek yeni yaşına girdi.

"YEMEKLERİ İÇİN AYNI ŞEYLERİ SÖYLEYEMEYECEĞİM"

"Besteleri ruhumu doyuruyor ama yemekleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim" diyerek yakınan Utku Barış Andaç, yaptığı pizzanın tarifini sosyal medyadan paylaşarak takipçilerine önemli püf noktalarını da verdi.

Sevenlerine 'Evde kal' çağrısında bulunmayı ihmal etmeyen sanatçı ise, Andaç'ın pizzasını öve öve bitiremeyerek eşini ünlü şef Danilo Zanna’ya rakip gösterdi.

"BENİM TEK EVİM SENSİN"

Eşinin yeni yaşına özel romantik bir paylaşım daha yapan Aydilge, altına şu sözleri ekledi:

İyi ki doğdun, sonsuz sevgilim. Benim tek evim sensin ve sonsuza dek sende kalmaya devam edeceğim.

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