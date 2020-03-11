Aydilge: İleride bir oğlum olursa namusunu nasıl koruruz? - Magazin haberleri

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Şarkıcı Aydilge, geçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği panele konuk oldu.

"NAMUSUNU NASIL KORURUZ?"

Sözlerine, "Eyvah! Ya ileride bir oğlum olursa? Gece geç saatte dışarı çıkıp, açık saçık giyinip, kızları peşine takarsa... Namusunu nasıl koruruz? Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil ki! Erkeğin adı çıkar! Boşuna dememişler; 'Oğlunu dövmeyen dizini döver" şeklinde başlayan Aydilge, dinleyicilerini şaşırttı.

KADIN HAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Genellikle kadınlar için söylenen bu tarz yargıların yanlışlığını vurgulamak için esprili bir şekilde erkeklere uyarlayan Aydilge, kadına yapılan toplumsal baskıya, fiziksel, psikolojik şiddete ve kadın haklarına dikkat çekti.

"ONLAR SADECE ÇOCUK"

Aydilge, kadın ve erkek öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panelde, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi konusuna da değindi.

Şarkıcı, konuyla ilgili, "Onlar sadece çocuk. Asla gelin değiller ve yaşadıkları acı da bir evcilik oyunu değil" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLMASIN"

Kadınlar gününün göstermelik bir şekilde, tek bir gün kutlanıp, geçilmesine de karşı çıktığını dile getiren Aydilge, "Kadınlar günümüz kutlu olmasın. Olmasın çünkü ne zaman ki erkekler gününün kutlanmasına gerek olmadığı gibi kadınlar gününün de kutlanmasına gerek kalmaz, işte o zaman ortada kutlanacak bir şey vardır" diyerek salondan büyük alkış aldı.