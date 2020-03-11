11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Aydilge, geçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği panele konuk oldu.
"NAMUSUNU NASIL KORURUZ?"
Sözlerine, "Eyvah! Ya ileride bir oğlum olursa? Gece geç saatte dışarı çıkıp, açık saçık giyinip, kızları peşine takarsa... Namusunu nasıl koruruz? Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil ki! Erkeğin adı çıkar! Boşuna dememişler; 'Oğlunu dövmeyen dizini döver" şeklinde başlayan Aydilge, dinleyicilerini şaşırttı.
KADIN HAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Genellikle kadınlar için söylenen bu tarz yargıların yanlışlığını vurgulamak için esprili bir şekilde erkeklere uyarlayan Aydilge, kadına yapılan toplumsal baskıya, fiziksel, psikolojik şiddete ve kadın haklarına dikkat çekti.
"ONLAR SADECE ÇOCUK"
Aydilge, kadın ve erkek öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panelde, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi konusuna da değindi.
Şarkıcı, konuyla ilgili, "Onlar sadece çocuk. Asla gelin değiller ve yaşadıkları acı da bir evcilik oyunu değil" ifadelerini kullandı.
"KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLMASIN"
Kadınlar gününün göstermelik bir şekilde, tek bir gün kutlanıp, geçilmesine de karşı çıktığını dile getiren Aydilge, "Kadınlar günümüz kutlu olmasın. Olmasın çünkü ne zaman ki erkekler gününün kutlanmasına gerek olmadığı gibi kadınlar gününün de kutlanmasına gerek kalmaz, işte o zaman ortada kutlanacak bir şey vardır" diyerek salondan büyük alkış aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!