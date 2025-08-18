Aydemir Akbaş vefatının birinci yıl dönümünde anıldı

Aydemir Akbaş'ın vefatının üzerinde bir yıl geçti. Merhum oyuncu, ölüm yıl dönümünde anıldı.

Aydemir Akbaş

Aydemir Akbaş'ın yakın arkadaşları, oyuncuyu sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla andı.

Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş ile olan fotoğraflarını; "İyi ki tanıdık seni ağabey" notuyla yayımladı.

İbrahim Tatlıses, ise "Aydoşum seni hiç unutmam" ifadelerini kullandı.