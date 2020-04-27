Aycan Yanaç kimdir? Aycan sevgilisi tarafından aldatıldı mı? Aycan'ın şifresi ne? soruları Survivor'ın dünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Survivor'da ödül oyununda arkadaşıyla şifreli mesajlaşan Aycan'ın moralinin bozulmasının ardından Acun Ilıcalı konuya el attı. İşte Survivor Aycan Yanaç ile ilgili detaylar...

SURVİVOR AYCAN'IN ŞİFRESİ NE? AYCAN SEVGİLİSİ TARAFINDAN ALDATILDI MI?

Survivor iletişim ödülünde arkadaşıyla mesajlaşan Aycan'ın 3 harfli "AYÖ" şifresiyle ne konuştuğu ile ilgili detayları Acun Ilıcalı gündeme yatırdı. Bu konuşmanın ardından, Aycan'ın performansının düşmesine de dikkatleri çeken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı konuşma ile Aycan'ın şifresi daha merak konusu oldu. Sosyla medyada Aycan'ın sevgilisi tarafından aldatıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili detaylar önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.