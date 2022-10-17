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Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ayrıldı - Magazin haberleri

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ayrıldı

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, yollarını ayırdı. İkili, birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı

17.10.2022 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çiftin birlikteliği ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    AYRILDILAR

    Turan ile Navruz, birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı. Yer aldıkları fotoğrafları da silen ikili, böylece ayrıldıklarını gözler önüne serdi.

  • AŞK DOLU BAKIŞ

    Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz haftalarda bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun sevgilisine aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "BENİ ÇOK UTANDIRDINIZ"

    Ayrıca daha önce Etiler'de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, gazetecilerin, "Rol arkadaşınız Alp Navruz ile aşk yaşıyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

    Oyuncu, "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda" demişti.

  • "SEVE SEVE OYNARIZ"

    Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını dile getiren Ayça Ayşin Turan, "Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp ile çalışmayı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • "7 KARDEŞİM VAR"

    Öte yandan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hakkında merak edilenleri anlatan Turan, yedi kardeş olduğunu açıklayarak, aile hayatına da değinmişti.

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