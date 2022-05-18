"BALERİNKEN BÜYÜK ACILAR ÇEKTİM"

Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından olan Aybüke Pusat, Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı.

Kariyerine baleyle başlayan Pusat, "Yaramaz bir çocuktum ve enerjimi atmam için ailem baleye yönlendirdi. Balenin bana kattığı en büyük şey oyunculukta elimi kolumu nereye koyacağımı öğrenmem oldu. Bale yaparken çok acı çektim. Her gününde büyük acılar, gözyaşları vardı." demişti.