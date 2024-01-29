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        Haberler BBC Dünya Ay'a iniş yaptıktan sonra uyutulan Japon uzay aracı 'hayata döndü'

        Ay'a iniş yaptıktan sonra uyutulan Japon uzay aracı 'hayata döndü'

        Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 20 Ocak Cumartesi günü Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren, ancak güneş pillerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alınan uzay aracındaki sorunun çözüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 29.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:36
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        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
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        SLIM JAXA

        SLIM adlı uzay aracı.

        Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 20 Ocak Cumartesi günü Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren, ancak güneş panellerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alınan uzay aracındaki sorunun çözüldüğünü duyurdu.

        JAXA'ya göre ilk etapta güneş panelleri yanlış yöne baktığı için güç üretemeyen araç, Güneş'in açısının değişmesiyle yeniden sinyal göndermeye başladı.

        Fonksiyonlarını geri kazanan aracın ne kadar keşif yapabileceği şimdilik bilinmiyor.

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        Kısaca SLIM denen uzay aracıyla Japonya Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran beşinci ülke olmuştu. ABD, eski Sovyetler Birliği, Çin ve Hindistan, bunu başaran diğer ülkeler.

        Kapatılmadan önce, SLIM'in son durumuyla ilgili ayrıntıların yanı sıra Ay yüzeyine inişiyle ilgili görüntü ve veriler elde edilmişti.

        JAXA ekibi, "Çok sayıda verinin elde edildiğini teyit ettikten sonra rahatladık ve heyecanlanmaya başladık" demişti.

        Ay'a iniş yapmak isteyen uzay araçları genellikle Güneş'in doğu ufkunda yükseldiği "Ay gününün" erken saatlerinde inmeye çalışır.

        Böylece Güneş batıda batmadan önce yaklaşık iki "dünya haftası" süren bir aydınlık dönemi olur. Bunu ise iki haftalık karanlık takip eder.

        SLİM yanında iki küçük keşif aracı taşıyordu ve JAXA'nın elde ettiği verilere göre bunları inişten hemen önce planlandığı gibi fırlatmayı başardı.

        Araçta ayrıca Ay'daki jeolojik yapıyı incelemek için bir kızılötesi kamera da bulunuyor.

        İstatistiklere bakıldığında Ay'a iniş yapmak oldukça zor. Şimdiye kadar yapılan tüm denemelerin sadece yarısı başarılı oldu.

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        Özel bir Amerikan misyonu bu ayın başında fırlatıldıktan kısa bir süre sonra bir itici güç arızası nedeniyle iniş yapmaktan vazgeçti.

        Bir başka ticari ABD misyonu ise Şubat sonunda şansını deneyecek.

        Japonya bu misyonuyla Ay’da su ve insan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli diğer maddeleri bulmaya çalışmayı hedefliyor.

        Japonya'nın uzay ajansı ayrıca, Moon Sniper ismi verilen aracın kullandığı hassas iniş teknolojisi sayesinde oksijen, su ve yakıt kaynaklarının bulunma ihtimali olan Ay’ın engebeli kutuplarını keşfetmeyi umuyor.

        SLIM projesi üzerinde yirmi yılı aşkın bir süredir çalışılıyordu. Bu, JAXA'nın 2022'de OMOTENASHI iniş aracıyla iletişimini kaybetmesinin ardından Ay’a ikinci iniş girişimi.

        JAXA, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis programının bir parçası olarak Ay’a önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir astronot göndermeyi hedefliyor.

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        #Japonya
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