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Axel Witsel'den Belçika Milli Takımı'na veda!

Belçikalı yıldız Axel Witsel'den veda. 34 yaşındaki Witsel, Belçika Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurdu

Giriş: 13.05.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Axel Witsel'den Belçika Milli Takımı'na veda!
HABERTURK.COM

Axel Witsel, kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu, emeklilik kararını duyurmanın harika bir his olduğunu vurguladı.

Witsel, "Ülkemi yıllarca temsil etme fırsatı bulduğum için gururluyum. Şimdi aileme ve kulübüme vakit ayırma zamanı. Belçika formasını giymemi sağlayan herkese teşekkürler. Bize inanılmaz anlar yaşatacaklarına emin olduğum yeni jenerasyona da başarılar." ifadelerini kullandı.

130 kez Belçika forması giyen tecrübeli futbolcu, 12 kez ağları sarstı.

Axel Witsel aktif futbol yaşantısını İspanya'da Atletico Madrid takımında sürdürüyor.

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