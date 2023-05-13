Axel Witsel, kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu, emeklilik kararını duyurmanın harika bir his olduğunu vurguladı.

Witsel, "Ülkemi yıllarca temsil etme fırsatı bulduğum için gururluyum. Şimdi aileme ve kulübüme vakit ayırma zamanı. Belçika formasını giymemi sağlayan herkese teşekkürler. Bize inanılmaz anlar yaşatacaklarına emin olduğum yeni jenerasyona da başarılar." ifadelerini kullandı.

130 kez Belçika forması giyen tecrübeli futbolcu, 12 kez ağları sarstı.

Axel Witsel aktif futbol yaşantısını İspanya'da Atletico Madrid takımında sürdürüyor.