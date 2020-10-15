Axa, sigortacılık tarihini sergiliyor

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Axa Sigorta, 50 yılı aşkın süredir sigorta belgelerini toplayarak Türkiye’de sigorta sektörünün izini süren sektörün duayen ismi David Kohen ile “Sigortacılık Tarihinin İzleri” adını taşıyan çok özel bir röportaj serisi hazırladı. Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Axa Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay, Acenteler Satış Kanalı Müdür Yardımcısı Fatih Bayraktar, Gazeteci Birant Yıldız’ın gerçekleştirdiği söyleşilerde, David Kohen’in kişisel hikayesinin yanı sıra Türkiye’de sigorta sektörünün geçmişi de ele alınıyor. David Kohen röportajlarda hayatı boyunca biriktirdiği belgeler, anıları ve derin bilgi birikimiyle Türkiye’de sigortacılığın tarihine ışık tutarken yeni nesillerle de tavsiyelerini paylaşıyor. Dokuz bölümden oluşan röportajlar Axa Sigorta YouTube kanalından yayınlanıyor. AXA Sigorta ayrıca David Kohen’in 1850’lerden 1920’lere kadar uzanan ve toplumsal yaşamdan ticaret ilişkilerine uzanan geniş bir perspektifteki değişimleri ortaya koyan koleksiyonunu da dijital ortama taşıyarak herkesin erişimine açmaya hazırlanıyor.

70 YILLIK ENGİN TECRÜBE

Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken; “Axa Sigorta olarak şirketimizin bu topraklardaki kökleri 1892 yılına kadar uzanıyor. Tarihçemize baktığımızda üç kıtaya hâkim olan bir imparatorluktan modern bir cumhuriyetin doğuşuna ve gelişimine eşlik eden ve üç farklı yüzyıla dokunan bir hikâye ile karşılaşıyoruz. Kendi köklü geçmişimizin yanı sıra Türkiye’de sigortacılığın gelişimine dair bilgi birikimimizi geliştirmenin, geleceğe dair bakış açımızı sağlamlaştıracağına inanıyoruz. Geleceği ve insanlığın gelişimini en iyi şekilde inşa etmek için geçmişimizin kıymetini bilmeliyiz. Sigorta sektörünün duayen ismi, saygıdeğer büyüğümüz David Kohen’in 70 yıllık engin bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktaran bir aracı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde sigortacılığın gelişimine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

David Kohen; “Benim için sigortacılık, hiçbir zaman yalnızca bir meslek olmadı; aksine yaşamımı şekillendiren bir çalışma alanıydı. Bu bakışım beni bir süre sonra sigorta tarihini araştırmaya yönlendirdi. Zira işi yarını öngörmek olan biz sigortacıların, bunu dünümüzü bilmeden ve anlamadan başarmamız söz konusu olamazdı. 50 yılı aşkın süredir büyük gayretle, bazen büyük özveriyle ama her zaman büyük aşkla beni ben yapan, varlığımı borçlu olduğum bu sigortacılık sektörünün gelişimini araştırmaya koyuldum. Ne mutlu ki hem edindiğim tecrübeleri hem de yıllardır topladığım sigortacılık belgelerini AXA Sigorta’nın destekleriyle geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldum. Bu çalışmaların sektörümüzün bugününe ve geleceğine katkı sağlayacağını umuyorum.” dedi.