Avusturya'da aşısızlar için sokağa çıkma kısıtlaması sürecek

Günlük vaka sayılarında gözlemlenen düşüşün, daha önce açıklandığı üzere aşı yaptıranlar için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırma sözünü yerine getirme imkanı verdiğini belirten Nehammer, her ne kadar sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıran ve hastalığı geçiren kişiler için sona erse de farklı tedbirlerin süreceğini aktardı.