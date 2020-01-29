29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV),Çin dışında ilk kez kopyalandı. AA'nın BBC kaynaklı haberine göre; Melbourne'deki özel bir laboratuvarda enfekte bir hastadan alınan virüsün kopyası üretildi.
ERKEN TEŞHİS TESTİ
Avustralyalı bilim insanları, kopyanın testler için "kontrol materyali" olarak kullanılabileceğini ve "teşhiste ezber bozan gelişmelere yol açabileceğini" açıkladı. Bu gelişmeler arasında semptomları göstermeyen kişilerde virüsün erken teşhisi testinin yer alabileceği bildirildi.
Bulguların, teşhis ve tedaviye yardımcı olması amacıyla Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) paylaşılacağı ifade edildi.
ÇİNLİ UZMANLAR VİRÜSÜ KOPYALAMIŞTI
Çinli uzmanlar da yeni tip koronavirüsü kopyalamıştı. Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladığını, bu kapsamda izole edilen virüsün genom dizilimini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.
Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminde bulaşabildiğini duyurmuştu.
Öte yandan DSÖ, virüsün semptomlar görülmeden bulaşıcı olup olmadığının belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.
KULUÇKA DÖNEMİ 2 İLE 10 GÜN
DSÖ'ye göre, kuluçka dönemi 2 ile 10 gün arasında değişebiliyor.
Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.
İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
Ülkede bugün itibarıyla ise can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.
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