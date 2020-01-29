HABERTURK.COM

Wuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 132'ye ulaştı. Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974 olurken, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı.

YOĞUNLUKTAN YETİŞKİN BEZİ KULLANIYORLAR

Büyük bir hızla yayılan virüse karşı binlerce kişi müşahede altına alınıyor. Hal böyleyken doktorlar salgının binlerce kişiyi etkilemesi nedeniyle yoğun bir şekilde çalışıyor. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre; hastaların tedavileriyle ilgilenen doktorlar, tuvaleti kullanmak için zaman bulamadığından yetişkin bezi kullanıyor.

Habere göre; bez kullanan sağlık personellerinin ya tuvaleti kullanmak için zamanlarının olmadığı ya da zaten yeterli sayıda olmayan kıyafetlerinin zarar göreceğinden korkuyorlar.

Wuhan Union Hastanesi'nde çalıştığını belirten bir doktor ise şunları söyledi: "Giydiğimiz koruyucu giysilerin sonuncu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hiçbir şeyi boşa harcamayız."

SALGIN DURDURULAMIYOR

Yeni tip koranavirüs dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞI

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, salgının kaynağını doğruladı. Virüse, vahşi hayvan eti satan marketteki yılan, kurt yavruları, tilki, sıçan ve tavus kuşu eti ticareti yapan tezgahların ev sahipliği yaptığı açıklandı.

HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

İlk kez 31 Aralık'ta Çin Wuhan'da tespit edilen koronavirüs, o zamandan bugüne 132 kişinin yaşamını kaybetmesine sebep oldu. Ölümcül virüs, Çin başta olmak üzere Tayland, ABD, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur, Fransa, Güney Kore, Vietnam, Kanada, Nepal, İsrail, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sıçradı.