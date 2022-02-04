Sınır dışı edilen Djokovic ilk kez konuştu

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Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edilmesi ile son bulan sürece ilişkin ilk kez konuştu.

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, aşısız olduğu için sınır dışı edilen Djokovic'i ağırladı ve 'Avustralya'daki büyük mücadelesine' değindi. Ardından söz alan Djokovic yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Djokovic, sınır dışı edildiği sürece ve devlet başkanı Vucic'in desteğine ilişkin "Öncelikle bir Sırbistan vatandaşı olarak, Avustralya'daki talihsiz olaylarda tüm devlet kurumları ile birlikte Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak bana verdiğiniz büyük destek için size çok teşekkür ederim. Gözaltı sürecimde birçok zorlukla karşılaşmama rağmen kendimi yalnız hissetmedim. Çok destek gördüm" dedi.

Yaşadığı sürece ilişkin 'beklenmedik' diyen Djokovic, 7-10 gün içerisinde konuya ilişkin bir açıklamada bulunacağını da açıkladı.