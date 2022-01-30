Avustralya Açık'ta şampiyon Nadal!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal'la karşılaştı. Nefesleri kesen ve beş saati aşan maçta Medvedev, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Üçüncü seti 6-4, dördüncü seti 6-4 kazanarak durumu 2-2'ye getiren Nadal, beşinci sette de rakibine üstünlük kurdu ve şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya Açık'ta ikinci kez şampiyon olan Nadal, 2009'dan sonra da ilk kez bu organizasyonda kupaya uzanma başarısını gösterdi. Nadal ayrıca kariyerindeki 21. grand slam şampiyonluğunu kazandı.