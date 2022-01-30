Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 35 yaşındaki Rafael Nadal tarih yazdı! Kendisinden 10 yaş küçük 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup etti. İlk iki seti kaybeden İspanyol tenisçi, 5 saati aşan maçın sonunda Medvedev'i 3-2 mağlup ederek kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğuna ulaştı!

AVUSTRALYA AÇIK TARİHİNDE İLK!

21. zaferle birlikte 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakan Nadal ayrıca Avustralya Açık finalinde 2-0'dan geri dönmeyi başaran ilk sporcu da oldu.

13 yıl sonra bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşan İspanyol efsane Nadal, Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında Federer'i 3-2 yenerek elde etmişti.