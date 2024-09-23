Bilimsel olarak 15 ile 18 yıl arasında yaşam ömürlerinin olduğunu gördüm. Yetişkinlerin maksimum ağırlıkları erkeklerde 25-30 kilogram, dişiler ise 20-25 kilogram arasında değişiyor. İlk bu işe başladığım keçim hala benimle ve doğum yapıyor. Yaklaşık 2.5-3 yaşında almıştım, şu an iki tane yavrusu var" ifadelerini kullandı.