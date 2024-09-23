Antalya'nın Nijeryalı cüce keçileri
Antalya'da bir vatandaş hobi amacıyla yetiştirmeye başladığı Nijerya cüce keçisi çiftliği kurdu. Çiftlikteki 500 gram ağırlığındaki yavrular, avuç içine hatta pantolon cebine dahi sığıyor
- 1
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Duraliler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kılar isimli vatandaş, 2017 yılında hobi amacıyla 2 adet Nijerya cüce keçisiyle besiciliğe başladı.
- 2
Yılda iki kez gebe kalan ve her doğumda 2-3 adet yavru veren keçilerin sayısı git gide arttı.
- 3
Duraliler Mahallesi'ndeki ikametinin ön tarafını ağıla çeviren ve kendisine bir çiftlik oluşturan Kılar'ın şu anda 50'den fazla cüce keçisi mevcut.
-
- 4
Cüce keçilerin Batı Afrika kökenli ve minyatür hayvanlar olarak bilindiğini söyleyen Kılar, dişilerin ilk gebeliklerinde tek yavru, ilerleyen yıllarda ise 2 veya 3 yavru doğurabildiklerini belirtti.
- 5
Cüce keçilerin son derece sevimli hayvanlar olduğunun altını çizen Hüseyin Kılar, ilk doğduklarında avuç içine hatta pantolon cebine dahi sığan boyutlarıyla ilgi gördüğünü ifade etti.
- 6
Cüce keçilerin sosyal medyada da ilgi gördüğünü ve çok sayıda ünlünün yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de çiftliğe geldiğini belirten Kılar, "İlk doğduklarında ortalama 600-700 gram ağırlığında olurlar. 400 gram olanlar da var. Şu anda elimde olanlar muhtemelen 600 gram ağırlığındadır.
-
- 7
Bilimsel olarak 15 ile 18 yıl arasında yaşam ömürlerinin olduğunu gördüm. Yetişkinlerin maksimum ağırlıkları erkeklerde 25-30 kilogram, dişiler ise 20-25 kilogram arasında değişiyor. İlk bu işe başladığım keçim hala benimle ve doğum yapıyor. Yaklaşık 2.5-3 yaşında almıştım, şu an iki tane yavrusu var" ifadelerini kullandı.
- 8
Hüseyin Kılar'ın yeni doğan yavru Nijerya Cüce Keçileri ile kimi zaman araçla gezerken, kimi zamanda hassas terazi içerisinde çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.
- 9