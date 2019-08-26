Geçen yıl Türkiye'ye tatil için gelen 2,8 milyon Avrupalı Türk'ün kişi başı ortalama harcaması bin 175 avro ile Alman turistleri ikiye katladı

- Avrupa'da yaşayan her iki Türk'ten birisi geçen yıl tatil için anavatanını tercih etti

- Avrupalı Türklerin geçen yıl yaptığı toplam harcama ise yaklaşık 3,3 milyar avro düzeyinde gerçekleşti

Sürecek...